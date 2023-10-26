TCDD'den İsrail'i destekleyen Starbucks'a ambargo Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, tren işletmeciliğindeki yüklenici firmalara, İsrail'e desteğini açıklayan Starbucks ürünlerinin kullanılmaması talimatında bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane ederek yaklaşık 3 haftadır Gazze'de sivilleri katlediyor.

Batılı devletin çoğu bu soykırıma sessiz kalırken, dünya kamuoyunda protestolar da susturulmaya çalışılıyor. Öyle ki, İsrail'i destekleyen bazı firmalar, çalışanlarına da bu konuda baskı yapıyor.

TCDD, Starbucks'a ambargo koydu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, İsrail'e destek verdiğini açıklayan Starbucks ürünlerinin YTH'den kaldırılması için tüm yüklenici firmalara talimat verdi.

İlgili kararı sosyal medya hesabından duyuran TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, şu ifadelere yer verdi: