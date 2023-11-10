TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a misafir oldu. Çalışkan, Türk Dünyası Birliğinin sağlanmasında Yıldırım'ın görüşlerini aldı.

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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı, 23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan,

Fenesbahçe Eski başkanı, iş insanı Aziz Yıldırım'ın evine konuk oldu.

"Büyük Türkiye'nin inşaasında tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz"

Çalışkan, Yıldırım'a misafirperverliği için teşekkür ettiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



İnandığını doğruları hiç çekinmeden, eğmeden, bükmeden söyleyen; FETÖ ile mücadelenin sembol ve cesur isimlerinden; gerçek bir vatan sevdalısı Aziz Yıldırım başkanıma misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Büyük Türkiye’nin inşaası ve Türk Dünyası Birliğinin sağlanması çalışmalarımızda kendisinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz. Her zaman ve her koşulda bize destek olacağına gönülden inanıyorum.

Abdullah Çalışkan Kimdir?

Abdullah Çalışkan, 16 Mart 1974 tarihinde Ankara Yenimahalle'de doğmuştur. Babasının adı Kemal, annesinin adı Ümüş'tür. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü Şeref derecesinde bitirdikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi olan BEL-KO şirketinde Danışman olarak göreve başlamıştır.

Çalışkan, 2002 yılında AK Parti'den Kırşehir Milletvekili seçilmiştir. 23. ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekilliği görevini yürütmüştür. TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeliği, TBMM Müteahhitler Komisyonu Üyeliği, TBMM Kırşehir İli Kalkınma Planı Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Çalışkan, 2023 yılında Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Vakfın faaliyetleri kapsamında, Türk Dünyası'nın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Abdullah Çalışkan'ın başkanlığı döneminde yapılan çalışmalar

Abdullah Çalışkan'ın Vakıf Başkanlığı döneminde, Türk Dünyası'nın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, Türk Dünyası'ndan parlamenterler arasında karşılıklı ziyaretler ve görüşmeler düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Dünyası'nın ortak sorunlarının çözümüne yönelik ortak projeler geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

Çalışkan'ın Vakıf Başkanlığı döneminde yapılan başlıca çalışmalar şunlardır:

Türk Dünyası Parlamenterler Ağı'nın oluşturulması

Türk Dünyası'nda gençlik ve kadın siyasetinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar

Türk Dünyası'nın ortak kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar

Abdullah Çalışkan'ın başkanlığı döneminde hedefleri

Abdullah Çalışkan, vakıf başkanlığı döneminde Türk Dünyası'nın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda, aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

Türk Dünyası'ndan parlamenterler arasında karşılıklı ziyaret ve görüşmelerin artırılması

Türk Dünyası'nın ortak sorunlarının çözümüne yönelik ortak projelerin geliştirilmesi

Türk Dünyası'nın ortak kültürel mirasının korunması ve tanıtılması

Türk Dünyası'nda gençlik ve kadın siyasetinin geliştirilmesi