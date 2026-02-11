TEB Şubat 2026 emekli promosyonu: Maaşını taşıyanın hesabına yatacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor.

TEB’in açıkladığı yeni destek paketi dikkatleri üzerine çekti.

Maaşını bankaya taşıyan ve 36 ay taahhüt veren emeklilere yönelik hazırlanan kampanya kapsamında, toplamda 21 bin TL’ye varan ödeme imkanı sunuluyor.

Maaş tutarına göre kademeli bir sistemle dağıtılacak olan ödemelerde, 20.000 TL ve üzerinde maaş alan emeklileri 12.000 TL’lik net bir nakit promosyon bekliyor.

Bankanın sunduğu belirli ek koşulları yerine getirenler için bu rakama 9.000 TL’lik ek bir destek daha ilave ediliyor.

EK KAMPANYALAR SUNUYOR

TEB, emekli müşterilerine sunduğu promosyon kampanyasını yalnızca nakit ödemelerle sınırlı tutmayarak, farklı avantajlarla daha da cazip hale getiriyor.

Banka, fatura talimatı veren ve kredi kartı kullanımını tercih eden emeklilere özel ek kazanç fırsatları sunarken, dijital bankacılık hizmetlerinde de önemli kolaylıklar sağlıyor.

CEPTETEB uygulaması üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde ücretsiz para transferi ve çeşitli indirim imkanları, emeklilerin günlük bankacılık ihtiyaçlarını daha ekonomik şekilde karşılamasına yardımcı oluyor.

Kampanya kapsamında verilen Bonus Emekli Kart ile market ve temel gıda alışverişlerinde sağlanan indirimler de dikkat çekiyor.