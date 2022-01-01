İstanbul Taksim Meydanı'nda 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup, yeni yıl öncesinde üzerinde 'Ey Müslüman Kardeşim' yazılı bildirileri vatandaşlara dağıttı.

Taksim Meydanı'nda "Tebliğciler" olarak bilinen bir grup, yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı.

"MÜSLÜMANLARA BÖYLE OLMAMALI"

Bildiri dağıtan Bilal Demir, şunları söyledi:

"Çok kalabalık. Müslümanların böyle olmaması gerek. Bizim kendi bayramımız bize yeter. İslam alemi kan ağlarken oynamanın anlamı yok. Eğleneceğiz ama İslam çerçevesinde eğlenmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. 2 sene önce de buradaydık. Şu an genelde yabancılar var. Bu ebedi hayatta cennet var. Allah'ın dediği gibi yaşamak lazım."

Tebliğciler de yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'ndaydı -VİDEO

