Tebliğciler de yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'ndaydı
İstanbul Taksim Meydanı'nda 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup, yeni yıl öncesinde üzerinde 'Ey Müslüman Kardeşim' yazılı bildirileri vatandaşlara dağıttı.
- DHA
- 01.01.2022 - 04:31
- Güncelleme : 01.01.2022 - 04:49
Taksim Meydanı'nda "Tebliğciler" olarak bilinen bir grup, yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı.
"MÜSLÜMANLARA BÖYLE OLMAMALI"
Bildiri dağıtan Bilal Demir, şunları söyledi:
"Çok kalabalık. Müslümanların böyle olmaması gerek. Bizim kendi bayramımız bize yeter. İslam alemi kan ağlarken oynamanın anlamı yok. Eğleneceğiz ama İslam çerçevesinde eğlenmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. 2 sene önce de buradaydık. Şu an genelde yabancılar var. Bu ebedi hayatta cennet var. Allah'ın dediği gibi yaşamak lazım."
Tebliğciler de yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'ndaydı -VİDEO