Tedbir çağrısı: Türkiye’de 8 gün böyle geçecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde yağışsız hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki 7–8 gün boyunca ülke genelinde yağış görülmeyeceğini duyurdu.

Güneşli ve sıkıcı bir havanın etkili olacağı belirtilirken, kuraklık riskine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPILDI

Hava Forum, X hesabı üzerinden yeni haftanın ılık ve lodosun etkili olacağını duyurdu.

Kuraklığa dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kura çekildi" ılık tarafa düştük. 7-8 gün daha yağış yok. Lodosla ılık tarafta kaldık. Yeni haftada hava çok sıkıcı olacak, hep güneş var. Ümitler Aralık ayına kalacak gibi. Tedbiren tasarrufa devam etmeliyiz…”