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    Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran kişi kamerada

    Marmara Ereğlisi'nde 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan G.D.'nin (47), güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 19:59
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 20:30
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    Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran kişi kamerada

    Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Nizamettin Devirdöven İlkokulu, Opet Anadolu Lisesi ve Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazan G.D., dün gece yarısı polis tarafından yakalandı.

    GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

    Kurulan özel polis ekiplerince yakalanan G.D.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. G.D.'nin, görüntülerde yüzünü gizlemeye çalışarak okulların bahçelerine girdiği ve sokaklarda yürüdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca polisin, G.D.'nin evine gidişi ve evde yaptığı aramalar da yer aldı.

    Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran kişi kamerada VİDEO

    Tekirdağ da Atatürk heykeline saldıran kişi kamerada #1

    "İSTANBUL'A GİDECEKTİM, NE ÇABUK BULDUNUZ"

    Polis, yazlık konutunda yakaladığı G.D.'nin kullandığı otomobilinin de plakasını değiştirdiğini ve sahte bir plaka taktığı belirledi. Polis ekiplerini karşısında görünce şaşkınlık yaşadığı öğrenilen G.D.'nin, görüntülerde, "Yeniden hazırlayıp, İstanbul'a gidecektim, ne çabuk buldunuz" dediği görüldü.Tekirdağ da Atatürk heykeline saldıran kişi kamerada #2

    4 GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturması devam eden G.D. için 4 gün ek gözaltı süresi alındı.

    Tekirdağ da Atatürk heykeline saldıran kişi kamerada #3

    Tekirdağ da Atatürk heykeline saldıran kişi kamerada #4

    Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı HABERİTekirdağ da Atatürk heykeline saldıran kişi kamerada #5

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