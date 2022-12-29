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Tekirdağ'da başıboş köpek 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Tekirdağ'da başıboş köpek 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Tekirdağ Çorlu'da başıboş bir köpek, sokakta 4 yaşındaki kız çocuğunu bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu.