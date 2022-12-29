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    Tekirdağ'da başıboş köpek 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

    Tekirdağ Çorlu'da başıboş bir köpek, sokakta 4 yaşındaki kız çocuğunu bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu.
    • 29.12.2022 - 19:13
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 19:38
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    Tekirdağ'da başıboş köpek 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

    Sokak köpekleri, insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    Başıboş köpekler, sokaklarda dehşet saçmaya devam ederken olayın yaşandığı son adres ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi..

    Gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Kale Altı 1. Sokak’ta meydana gelen olayda, sokakta yürüyen 4 yaşındaki Sevgi Y. isimli çocuk, sahibi olup olmadığı henüz bilinmeyen başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

    Küçük kız bacağından yaralanırken, olayı fark eden baba Emrah Y. köpeği kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

    Küçük kız tedavi altında

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 4 yaşındaki kız çocuğu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ'da başıboş köpek 4 yaşındaki çocuğa saldırdı VİDEO

    Tekirdağ da başıboş köpek 4 yaşındaki çocuğa saldırdı #1

    Tekirdağ da başıboş köpek 4 yaşındaki çocuğa saldırdı #2

    Tekirdağ da başıboş köpek 4 yaşındaki çocuğa saldırdı #3


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