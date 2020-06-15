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    Tekirdağ'da bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıktı

    7 aylık bir bebeğin yemek borusuna kaçan ucu açık çengelli iğne, operasyonla alındı.
    • İHA
    • 15.06.2020 - 12:59
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    Tekirdağ'da bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıktı

    Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin 7 aylık bebekleri açık çengelli iğne yuttu. İğne, bebeğin yemek borusuna takılırken, durumu fark eden aile ise bebeği hastaneye götürdü.

    OPERASYONLA ALINDI

    Bebek, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan operasyonla yemek borusuna takılan çengelli iğne çıkarıldı.

    Hastane Başhekimi tarafından yapılan açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktor, çocuklarının yabancı cisim yutma tehlikesine karşı anne ve babalara uyarıda da bulundu.

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