Tekirdağ'da ekmekten sinek çıktı

Tekirdağ'da fırından ekmek alan vatandaş, ekmeğin içinde sinek olduğunu farkedince Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırında meydana geldi.

ZABITA, FIRINDA İNCELEME BAŞLATTI

Fırından alışveriş yapan vatandaşın aldığı ekmeğin içerisinden sinek çıktı. Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti ve numune olarak sakladığı sinekli ekmeği Zabıta ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine bahse konu fırına giderek inceleme başlatan Zabıta ekipleri ise, olaya dair tutanak tuttu.