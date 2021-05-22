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    Tekirdağ'da ekmekten sinek çıktı

    Tekirdağ'da fırından ekmek alan vatandaş, ekmeğin içinde sinek olduğunu farkedince Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulundu.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 07:56
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    Tekirdağ'da ekmekten sinek çıktı

    Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırında meydana geldi.

    ZABITA, FIRINDA İNCELEME BAŞLATTI

    Fırından alışveriş yapan vatandaşın aldığı ekmeğin içerisinden sinek çıktı. Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti ve numune olarak sakladığı sinekli ekmeği Zabıta ekiplerine teslim etti.

    İhbar üzerine bahse konu fırına giderek inceleme başlatan Zabıta ekipleri ise, olaya dair tutanak tuttu.

    Tekirdağ da ekmekten sinek çıktı #1

    Tekirdağ da ekmekten sinek çıktı #2

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