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    Tekirdağ'da fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi

    Şiddeti fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Tekirdağ'da, adalara yapılacak olan seferler aksarken, eğitim uçuşları iptal edildi.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 14:38
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    Tekirdağ'da fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi

    Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Saatteki hızı 50-60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle kıyılarda dalgalar oluşurken, deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.

    Tekirdağ Karabiga-Avşa ve Marmara Adası feribot seferlerinde aksamalar yaşandı.

    GEMİLER DEMİR ATTI

    Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep, Marmara açıklarında demirledi. Adalara yapılan seferlerin lodosun etkisini yitirmesinin ardından başlayabileceği bildirildi.

    Öte yandan Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Kumbağ ve Barbaros balıkçı barınaklarındaki balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı.

    Tekirdağ da fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi #1

    EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

    Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu' ilçesinde de fırtına ve yağmur yağışı etkili oldu. Hızı saatte yer yer 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

    Tekirdağ da fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi #2

    BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

    Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Balıkçı Cezmi Koç, "Hava fırtına olması nedeniyle balığa çıkamadık. Hava şartları kötü, havanın düzelmesiyle tekrar balığa çıkacağız." dedi.

    Tekirdağ da fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi #3

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