Tekirdağ'da heyelan, sahil yolunu kapattı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan, Gaziköy ile Uçmakdere mahallelerini birbirine bağlayan sahil yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Güvenlik gerekçesiyle yol trafiğe kapatılırken, bölgede onarım çalışmaları başlatıldı.

TOPRAK VE KAYA PARÇALARI YOLU KAPLADI

Şarköy’de yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının sahil yoluna sürüklenmesi sonucu güzergâh, tamamen ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası yol üzerinde ciddi hasar oluştuğu belirlenirken, olası risklere karşı önlem alındı.

YOL YAKLAŞIK 3 HAFTA KAPALI KALACAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Gaziköy–Uçmakdere sahil yolunun yaklaşık 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldığı bildirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede yol açma ve güçlendirme çalışmalarına başladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Heyelan bölgesinde güvenlik tedbirleri artırılırken, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yol boyunca uyarı levhaları yerleştirildi. Trafik, belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin kapalı olan sahil yolunu kullanmamaları ve alternatif güzergâhlara uymaları çağrısında bulundu.