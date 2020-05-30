- En Son Haber
- İç Haber
- Tekirdağ'da, hırsızdan ilginç savunma: Aha dayıya sor
Tekirdağ'da, hırsızdan ilginç savunma: Aha dayıya sor
- İHA
- 30.05.2020 - 09:42
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir tekel büfeye gelerek yaklaşık 2 bin lira para çalan hırsız F.T., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüpheli F.T. hakkında, benzeri suçlardan yaklaşık 70 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
"BİR DAHA YAPMAYACAĞIM, AHA DAYIYA SOR"
Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan F.T., adliye çıkışı gazetecilerin “Niye yaptınız?” sorusuna; “Pişmanım abi, ödeyeceğim. İnanmazsan dayıya sor. Çok pişmanım. Çıkayım bir daha yapmayacağım. Aha dayıya sor” yanıtını verdi.
Hırsızdan ilginç savunma: Aha dayıya sor
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkında 70 suç kaydı bulunan şüpheli 71. defada pişmanlık duyduğunu söylerken, Tekirdağ 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.