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    Tekirdağ’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga

    Tekirdağ Kapaklı'da iki aile arasında çıkan ve taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
    • 12.07.2022 - 23:22
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    Tekirdağ’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde çocuklar arasında başladığı öne sürülen kavga akşam saatlerinde ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü.

    İki aile birbirine taş,sopa ve sandalyelerle saldırdı

    Saat 21.00 sularında iki aile arasında tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

    Çevredekilerin 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

    Yaralılar hastanelere kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri durumu kontrol altına alırken, 112 sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.

    Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgenin bir bölümü trafiğe kapatılırken, incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

    Tekirdağ’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga #1


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