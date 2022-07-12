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Tekirdağ’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga

Tekirdağ’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga

Tekirdağ Kapaklı'da iki aile arasında çıkan ve taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.