İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrenciler, toplu taşıma kartlarını güncellemek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kart dolum merkezine geldi.
Soğuğun altında uzun kuyruk oluşturdular
Yoğunluk nedeniyle alanda uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan kuyruk zaman zaman yola kadar uzarken, vatandaşlar soğuk ve yağışlı havada uzun süre sıra bekledi.
Vatandaşlar 'mağduruz' diyerek tepki göstedi
Bazı vatandaşlar, basit bir uygulama ile çözümlenebilecek otobüse biniş kartının güncellemesi için insanların mağdur edildiğini belirterek tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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