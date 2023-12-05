Tekirdağ'da "kart güncelleme" kuyruğu: Soğukta beklediler Tekirdağ'da yüzlerce öğrenci, kart dolum merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Toplu taşıma kartlarının güncellenmesi için kart dolum merkezinin önünde uzun kuyruk oluşturan öğrenciler, soğuk ve yağmurlu havaya aldırmadı.

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İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrenciler, toplu taşıma kartlarını güncellemek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kart dolum merkezine geldi.

Soğuğun altında uzun kuyruk oluşturdular

Yoğunluk nedeniyle alanda uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan kuyruk zaman zaman yola kadar uzarken, vatandaşlar soğuk ve yağışlı havada uzun süre sıra bekledi.

Vatandaşlar 'mağduruz' diyerek tepki göstedi

Bazı vatandaşlar, basit bir uygulama ile çözümlenebilecek otobüse biniş kartının güncellemesi için insanların mağdur edildiğini belirterek tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)