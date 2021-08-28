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    Tekirdağ'da kaza: 1 ölü

    Saray ilçesinde aynı istikametteki motorlu biriyle çarpışan vatandaş hayatını kaybetti. Kazaya sebep olduğu söylenen diğer kişinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 06:13
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 07:11
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    Tekirdağ'da kaza: 1 ölü

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    Saat 22.30 sıralarında motosikletiyle Çukuryurt Mahallesi istikametine giden Necip Ural (52) görgü tanıklarının ifadesine göre aynı istikamette seyreden başka bir motosikletli biriyle Yeniköy mevkiinde çarpıştı.

    Meydana gelen kazada Ural, motosikletten yol kenarına savrularak hayatını kaybetti.

    Kazaya sebep olan ve plakası alınamayan diğer motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

    POLİS ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

    Kazanın ardından olaya tanık olan diğer sürücüler tarafından durum, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi.

    Kazanın ardından Ural’ın cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karıştığı ve söylenen diğer motosiklet sürücüsünün bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    Tekirdağ da kaza: 1 ölü #1

     

    Tekirdağ da kaza: 1 ölü #2

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