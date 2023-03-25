Tekirdağ'da mehteran takımı sahura mehter marşıyla kaldırdı Tekirdağ'da sahura kaldırma görevini mehter takımı üstlendi. Tam takım sokağa çıkan mehteran, mehter marşıyla, bando ve ilahi grubuyla vatandaşları sahura kaldırdı.

İHA

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatadandaşları sahura kaldırmak için çeşitli yöntemler deneniyor.



O yöntemlerde bazen davulcu sesiyle mest ederken, bazen de yüksek müzik ile halay çekerek vatandaşların sahura kalkması sağlanıyor.

Mehter takımı sahura kaldırıyor

Tekirdağ'da ise Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale getirilen ‘Sahur Bandosu ve Mehteran Takımı', bu Ramazan Ayında da vatandaşları sahura kaldırıyor.

Geleneklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan uygulamada Süleymanpaşa'da yaşayan müzisyenden oluşan bando ve mehteran takımı şehrin 2 farklı noktasında sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

Vatandaşlar ilgi gösterdi

Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla video kaydı yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa belediyesi gençlik hizmetleri Spor müdürü Suat Durmaz şunları söyledi:

"Yerel ve oyun havaları gibi müziklerden uzak durarak gelenekleri yaşatmaya devam ediyoruz"

“Süleymanpaşa Belediyesi olarak Ramazan geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan yerel müzisyenlerden oluşturduğumuz sahur bandomuz ve mehter takımımızla her gece vatandaşlarımızı sahura kaldırmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de malum yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle de müzik ekiplerimizin, bandolarımızın repertuarlarını da ona uygun olarak ayarladık. Yerel ve oyun havaları gibi müziklerden uzak durarak gelenekleri yaşatmaya devam ediyoruz”

Mehter ve bando takımı her gece başka mahallelerde vatandaşları sahura kaldırıp Ramazan Ay’ı geleneklerine devam edecek.