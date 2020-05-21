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    Tekirdağ'da motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

    Motosikletteki varilin, sürücüsü ile arkasındaki kişi arasına konarak taşındığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 21.05.2020 - 13:32
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    Tekirdağ'da motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, seyir halinde olan bir motosikletli, arkasında ayakta bulunan kişi ile arasına bir varil koyarak yolculuk yaptı.

    O anlar başka bir sürücü tarafından kayda alınırken, arkada ayakta duran kişinin varili güçlükle tuttuğu görüldü.

    "DÜŞTÜKLERİ HALE BAK"

    O anları görüntüleyen bir vatandaş, "Motorun üzerinde varil. Adamlar varili almış motorun üzerine koymuş, arkasında da diğeri. Çevreyolu burası, nasıl bir risk almışlar. Allah yardımcıları olsun. 10 liralık varil için düştükleri hale bak." diye tepki gösterdi.

    Tekirdağ'da motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar ViDEO

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