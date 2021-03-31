Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Nato tatbikatı "STEADFAST DEFENDER 2021" kapsamında 'Alarm Tatbikatı' gerçekleştirildi.
- İHA
- 31.03.2021 - 04:34
- Güncelleme : 31.03.2021 - 04:55
66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF21) birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi.
HAVA VE DENİZ VASITALARINA YÜKLEME SAFHASI
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında düzenlenen tatbikatın, hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal gerçekleştirildi.
Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı-Video
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI
Alarm Tatbikatı’na dair Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.