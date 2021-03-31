Euro
9.7613
-0.13%
Dolar
8.3171
-0.07%
Altın
449.95
-0.31%
Borsa
1.396
0.23%
Bitcoin
480.745
5.01%
EXEN Coin
21.14
1.87%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Nato tatbikatı "STEADFAST DEFENDER 2021" kapsamında 'Alarm Tatbikatı' gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 04:34
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 04:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF21) birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi.

    HAVA VE DENİZ VASITALARINA YÜKLEME SAFHASI

    NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında düzenlenen tatbikatın, hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal gerçekleştirildi.

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı-Video

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı #1

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI

    Alarm Tatbikatı’na dair Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı #2

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı #3

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı #4

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı #5

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı #6

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı #7

    Tekirdağ’da NATO Alarm Tatbikatı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir