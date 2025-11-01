Tekirdağ’da vatandaş, bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde yaşayan Emine Öztekin, uzun süredir onarılmayan mahalle yolunu kendi imkanlarıyla tamir etti.

"BELEDİYENİN YAPACAĞI İŞİ BEN YAPIYORUM"

Evlerin bulunduğu Erguvan Çiçeği Caddesi’nde araçların çukurlara düştüğünü söyleyen Öztekin, duruma tepki gösterdi:

"Burası yol ama her yer köstebek yuvası gibi. Arabalar çukura düşüyor. Cebimden para verip beton attım. Belediyenin yapacağı işi ben yapıyorum, böyle bir şey olur mu?"

"YOL YOK, SU YOK, ELEKTRİK YOK"

Mahallede temel altyapı eksikliklerinin sürdüğünü belirten Öztekin, “Yol yok, su yok, elektrik yok. Her yer ev ama bunlar yok. Lütfen buraya bir çare istiyoruz, böyle olmaz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.