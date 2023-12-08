Tekirdağ'da yılbaşı öncesi sahte içkiye darbe! 385 litre ele geçirildi Tekirdağ polisi, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Düzenlenen operasyonda 385 litre el yapımı alkollü içki, 400 adet boş şişe yakalandı.

İHA

Yeni yıla sayılı günler kala sahte alkoller yeniden piyasaya çıktı...

Can alan sahte alkollere yönelik güvenlik güçlerince denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kez denetimin adresi Tekirdağ oldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Her yerden sahte içki çıktı

Ekipler adresteki operasyonda yaptıkları aramalarda, polis elini nereye atsa adeta sahte içki fışkırdı. Aramalar sonucunda toplamda 385 litre el yapımı alkollü içki, 400 adet boş şişe ele geçirildi.

Olayda bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)