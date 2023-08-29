Tekirdağ'da yüksek gerilim hattında asılı kalan leyleği itfaiye kurtardı Tekirdağ'da yüksek gerilim hattına konan 3 leylekten 2’si telef olurken, telde asılı kalan yaralı leyleği ise itfaiye ekipleri kurtarmayı başardı.

İHA

Tekirdağ'da Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde yoldan geçen vatandaşlar, yüksek gerilim hattında bir leyleğin asılı kaldığını fark etti.

Yaralı leylek kurtarıldı

Duyarlı vatandaş, itfaiyeyi arayıp leyleğin kurtarılması için yardım talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TREDAŞ ekiplerinin elektriği kesmesinin ardından yaralı leyleği telden kurtardı.

Bacağı kırıldığı tespit edilen leylek, Çorlu Belediyesi Hayvan Bakım Evi görevlilerine teslim edildi.

Tellere konarak elektrik akımına kapılan leylekler alan ve orman yangınlarının çıkmasına yol açabiliyor.