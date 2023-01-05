Tekirdağ’daki bir okulun öğrencileri sokakta beden eğitimi dersi görüyor

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan salon sorunu nedeniyle, öğrenciler sokak ortasında beden eğitimi dersi yapıyor. Onları görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Makasçı Sokak’taki Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesi yok…

Okulun spor salonu da yetersiz olunca öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kaldırımda ve sokakta beden eğitimi dersi görüyor.

Bu sabah beden dersi vardı

Yine beden dersinin olduğu bugün, o öğrencilerden bazıları görüntülendi.

2017 yılından bu yana eğitim ve öğretim veren kurumdaki bu durumu gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Tekirdağ'da sokak ortasında beden eğitimi dersi görüyorlar VİDEO

FETÖ’nün eğitim kurumlarından biriydi

Uzun yıllar dershane olarak kullanılan bina, FETÖ’nün eğitim kurumlarından biriydi…

Bina, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.

Aynı bina darbenin başarısız olmasında önemli rol üstlenen Şehit Ömer Halisdemir’in ismi verilerek İmam Hatip Ortaokulu olarak açıldı.