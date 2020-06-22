Tekirdağ'daki Erbakan'ın heykeli olay oldu

Sosyal medyada tartışma konusu olan Necmettin Erbakan büstünün, 2018 yılında dönemin CHP'li Belediye Başkanı İrfan Mandalı tarafından ilçedeki bir parka konulduğu

Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Kapaklı tarihinde yer edinmiş kişilerin, siyasetçilerin ve sanatçıların büstleri ilçeye bağlı Atatürk, İsmet Paşa, Karaağaç ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan parklara yerleştirilmişti. Büstleri yerleştirilen isimler arasında Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan da bulunuyordu.

2018 yılında yaptırılan Necmettin Erbakan’ın heykeli Saadet Partilileri kızdırdı...





SOSYAL MEDYADA PROTESTO

Erbakan’ın da büstünün dikili olması, sosyal medyada Saadet Partililer tarafından protesto edildi.

Yapılan paylaşımlarda büstün mevcut AK Partili belediye tarafından yaptırıldığı düşünülerek Belediye Başkanı Mustafa Çetin hedef alındı.

"CHP YAPTI"

Tartışmalar üzerine Kapaklı Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yazılanlarda bahsi geçen eski Başbakanlarımızdan merhum Necmettin Erbakan'ın büstü 2018 yılında dönemin CHP'li Belediye Başkanı Sayın İrfan Mandalı tarafından ilçemizde bulunan bir parka konulmuştur." ifadesi kullanıldı.