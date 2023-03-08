Tekirdağ’daki faylı köyün sakinleri, korkuyla yaşıyor Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi’nden geçerek Tekirdağ’da denizden çıkıp kara ile birleştiği noktada bulunan Gaziköy’deki mahalle sakinleri her gün korkuyla yaşıyor. Diken üzerinde yaşayan mahalleli, yetkililerin burası için acil bir proje yapması için çağrıda bulunuyor.

Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF), 1100 kilometre uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattı olarak biliniyor.

Yunanistan'a uzanıyor

Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu kesen KAF, tek bir faydan oluşmadığı gibi pek çok parçadan oluşuyor.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa kesiminden Marmara Denizi'ne giren KAF Hattı, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nden denizden çıkarak Saros Körfezi ve oradan da Yunanistan’a uzanıyor.

Mahalleli diken üstünde

Fay hattının denizden karaya çıktığı noktada bulunan Gaziköy Mahallesi sakinleri adeta diken üzerinde yaşıyor.

KAF’ın Ganos Segmenti, en son 1912 yılında biriken enerji sonucunda 7.3’lük deprem üreterek büyük yıkıma sebep olmuştu.

111 yıldır uyuyan bu fay, denizden çıkar çıkmaz Gaziköy Mahallesi ile buluşuyor.

Güçlendirme de yapılamıyor

Mahallenin SİT alanı olarak ilan edilmesi sebebiyle bölgede yeni yapılar kurulamıyor.

Bulunanlarda ise herhangi bir güçlendirmenin yapılamıyor.

Bu da mahalle sakinlerinin korkularını artırıyor.

'Acil el atın' çağrısı

Muhtemel bir deprem sonrası oluşabilecek bir tsunami de denize sıfır olan mahallede büyük tehlikelere ve yıkımlara yol açabilir.

Mahalle aynı zamanda heyelan bölgesine yakın alanlarda bulunuyor.

Ganos Fayı'na yerleştirilen 150 metre sismik cihazlarla fayın hareketleri izlenilirken, mahalle muhtarı Ali Altıntaş, yetkililerin burası için acil bir proje yapması için çağrıda bulundu.

"Deprem sonrası oluşan bir alan"

Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, şöyle konuştu:

Mahalle sakinleri olarak tedirgin yaşıyoruz. Mahallemiz, fayın denizden karaya çıktığı yerde bulunuyor. Çok tedirginiz. Bulunduğumuz tepe Cumhuriyet Tepesi. Arkeolojik SİT alanının üzerindeyiz şu an. Aldığımız bilgilere göre bu tepe, zaten binlerce yıl önce deprem sonrası oluşmuş bir alan. Tepenin yamaçlarında bolca deniz kabukları ve deniz taşları bulunuyor.

"Marmara çukuru"