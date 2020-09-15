Temel Kotil koronavirüse mi yakalandı? Temel Kotil'in sağlık durumu nasıl? Temel Kotil kimdir, kaç yaşında?

THY'de Genel Müdürlük yapan ve TUSAŞ Genel Müdürü olan Temel Kotil koronavirüse yakalandı. Temel Kotil kimdir, kaç yaşında, nereli? Temel Kotil'in tedavisi nasıl gidiyor? Temel Kotil'in hayatı...

3 Aralık 1959'da Rize'de dünyaya gelen Temel Kotil, 2005 - 2016 yılları arasında Türk Hava Yollarında Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmesi ile tanındı.

Şu anda koronavirüse yakalandığı haberleri ile gündeme gelen Temel Kotil'in sağlık durumu da merak edilenler arasında. Peki, Temel Kotil kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Temel Kotil, 1959 yılında Rize'de Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olan Temel Kotil, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Temel Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Temel Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

TEMEL KOTİL'İN YURT DIŞINDA EĞİTİM VERDİĞİ DÖNEM

Temel Kotil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

Temel Kotil, İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırması ve bilimsel yayını vardır.

TEMEL KOTİL'İN TÜRK HAVA YOLLARI KARİYERİ

Temel Kotil, 2003 yılında THY’deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlamıştır.

2005 yılında THY Genel Müdürlüğüne atanan Temel Kotil, 2006 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

2010 yılında Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Temel Kotil, 1 Ocak 2014 itibarı ile Avrupa Havayolları Birliği'nin (AEA) Başkanlığına seçilmiştir.

Temel Kotil, 21 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türk Hava Yollarındaki görevinden ayrılıp, TUSAŞ - Türk havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

TEMEL KOTİL'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2009 -İstanbul Turizm Özel Ödülü

2014 -Yılın Havacılık Lideri Ödülü

2014 -Airline Strategy Ödülleri - Yılın CEO'su Ödülü

2015 -Avusturya Liyakat Nişanı

TEMEL KOTİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Twitter hesabından açıklama yapan Temel Kotil, sağlık durumunun iyi olduğu belirtti.