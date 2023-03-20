Terkos Baraj Gölü’nde tarihi yol ortaya çıktı Su seviyesi geçen yıla oranla bir hayli gerileyen Terkos Baraj Gölü'nde tarihi bir yol ortaya çıktı. Yolun Balkan Savaşı’ndan öncesine dayandığı belirtildi.

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri de Terkos…

Ancak kuralık, Terkos Baraj Gölü’nü de vurdu.

Terkos’un kıyılarındaki bazı bölümlerinde sular yüzlerce metre geri çekildi.

Tarihi yol

20 Mart 2022 tarihinde yüzde 83,2 olarak ölçülen barajdaki doluluk oranı, bu yıl 31,38’e geriledi.

Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi bir yol ortaya çıktı.

Balkan Savaşı'ndan öncesine ait

Yapılan ilk incelemede önce Balkan Savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğu tespit edildi.

Havadan çekilen gölde su seviyesinin gerilemesi nedeniyle bazı alanların kuruduğu, bu nedenle tarihi yolun ortaya çıktığı belirlendi.