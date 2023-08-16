Termometreler tavan yaptı: Türkiye'nin en sıcak ilçesinde sokaklar bomboş! Eskişehir'in 4 bin 500 nüfuslu Sarıcakaya ilçesinde hava sıcaklığı, dün 49.5 dereceyi gördü. Sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede sokaklar boş kalırken, çiftçiler tarlada çalışmaya devam etti.

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DHA

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında...

Öyle ki dün sıcaklık rekor seviyelere yükseldi.

Türkiye'de en yüksek sıcaklık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji verilerine göre; Türkiye'de en yüksek sıcaklığın Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı.

İlçede termometreler 49.5 dereceyi gösterirken, vatandaşlar gölgeliklerde ve vantilatör başında vakit geçirdi.

"İlçemiz her zaman sıcak"

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, rekor sıcaklığa rağmen büyük bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Çam, şunları söyledi:

İlçemiz her zaman sıcak. İç Anadolu'nun ortasında Akdeniz iklimine sahip bir alandan bahsediyoruz. Genelde de böyle sıcak oluyordu ama dün ve bir önceki gün aşırı bir sıcak vardı. Sarıcakaya, Türkiye'nin en sıcak yeri. Tabii bu durumda iklim değişikliğinin de etkisi var. Bölgemiz; seracılık bölgesi, yoğun seracılık yapılıyor. Seraların da etkileri var. Sakarya Nehri geçiyor, üzerinde HES kanalı var.

"Bence bir afet..."

Rekor sıcakta nefes almanın bile zorlaştığını ifade eden Çam, şöyle devam etti:

Zor zamanlar geçiriyoruz. 50 derecelik bir sıcak, Anadolu'nun ortasında bunu yaşıyor olmak; bence bir afet. Çiftçilerimiz kendi tedbirlerini alıyor ama bu sıcaklarda üretim yapmak zorlaşıyor. Çok şükür; bir zayiat yok. Sıcağa bağlı hastalanan, rahatsızlanan, yok. Bugün hava biraz daha normale döndü. Sıcaklık ölçer tabelamız var; 58 dereceyi gösteriyordu. Güneşin altında olduğu için 58 derece gösteriyordu. Tabii bu kadar yüksek sıcaklık, ani hava değişiklikleri normal değil. Bu bizim sağlımıza da zarar veriyor. Aldığımız nefes içimizi yakar hale geldi.

"2 tane vantilatör çalışıyor ona rağmen duramadık"

İlçede kahvehane işleten Halis Atalan (63) da, aşırı sıcaklar nedeniyle kimsenin evinden çıkmadığını söyledi.

Atalan, "Dün sıcaklık 58 dereceye kadar çıktı. 2 tane vantilatör çalışıyor ona rağmen sıcaktan duramadık. Kahvehane sıcak diye kimse gelmiyor. Herkes evinde ya da tarlada. Herkes gölgeye kaçıyor. Cehennem sıcağı gibi. 1995 yılından beri Sarıcakaya'dayım, bu kadar sıcak görmedim." dedi.

"Şu anda ekonomi ile değil; sıcakla mücadele ediyoruz"

Orhan Türkkan (36) ise aşırı sıcaklar nedeniyle herkesin su kenarları ile dağ tepelerine kaçtığını belirterek, şöyle konuştu:

Bu sıcaklardan dolayı yıllardır burada görülmeyen yangınlar çıkmaya başladı. Civarda 2 büyük yangın vardı; dün akşam biraz kontrol altına alındı. Günü gölgede, vantilatörün altında geçirmeye çalışıyoruz. Ama bu da çok yeterli olmuyor. Deniz kenarındaki gibi nem, ter oluyor. O yüzden çok fazla dışarıya çıkamıyoruz. Burada bizim derecemize göre, 57-58 dereceyi gördüğü oluyor. Çiftçi olduğu için halk çalışmakta güçlük çekiyor. Verim almakta çok güçlük çekiyorlar. Sebzelerde sıkıntı oluyor. Dün zor bir gündü. Ama bu sıcağa rağmen insanlar yine bir şey yapmaya çalışıyor. Çalışmak zorunda. Sonuçta geçim kaynakları bu. O yüzden şu anda ekonomi ile değil; sıcakla mücadele ediyoruz.

Yeniden 45 dereceye çıkacak

Meteoroloji verilerine göre; ilçede öğleye doğru 38 derece ölçülen sıcaklığın, ilerleyen saatlerde 45 dereceleri görmesi bekleniyor.