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    Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrencinin eğitimi aksıyor

    Sincar'da varlığını sürdüren terör örgütü PKK sebebiyle Duhok kamplarında kalan öğrenciler ilçeye dönemiyor.
    • 10.07.2022 - 08:03
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    Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrencinin eğitimi aksıyor

    PKK'nın, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde korku iklimi yaratması sebebiyle Duhok kamplarında kalan yaklaşık 25 bin öğrenci eğitimini güvenle sürdüremiyor.

    Duhok İl Eğitim Genel Müdürü Ömer Ali Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle Sincarlı öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

    "Sincar ve çevresinde güvenlik sorunu (PKK) mevcut"

    AA'nın haberine göre, öğrencilerin sınav süreci gibi hassas ve önemli bir dönemden geçtiklerini belirten Taha, "Sincar ve çevresinde güvenlik sorunu (PKK) mevcut. Bu nedenle oralarda sınav gerçekleştirmek çok zor." dedi.

    Taha, ilçedeki güvenlik sıkıntıları nedeniyle öğrencileri Duhok'a getirip, güvenli yerlerde sınava tabi tutmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

    Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrencinin eğitimi aksıyor #1

    "Bu sene 667 öğrenci Duhok'ta sınava girecekti"

    "Söz konusu yerlerde her yıl öğrenci sayısı artıyor. Bu sene de 667 öğrenci Duhok'ta sınava girecekti. 12. hazırlık sınıfı sınavları yaklaşık bir aydır sürüyor. Haftada iki sınav gerçekleşiyor. Bu nedenle bu öğrenciler Duhok şehir merkezinde tahsis ettiğimiz yerde konaklıyorlar.

    Öte yandan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin onayıyla bu öğrenciler için yaklaşık 73 milyon dinar ayrıldı. Duhok sınırları içerisindeki kamplarda 25 bin öğrenci kalıyor, Sincar sınırları içerisinde bulunan okullara ise gidemiyor."

    Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrencinin eğitimi aksıyor #2


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