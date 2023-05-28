Terör örgütü PKK'nın temizlendiği Bitlis Tatvan'da Doğu'nun en büyük mesire alanı hizmete açıldı Terör örgütü PKK'nın temizlendiği Bitlis Tatvan'da Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ve en donanımlı mesire alanı hizmete girdi.

İHA

Türkiye ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçlerimiz karada, havada, denizde, teröristlerin olduğu her yerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kuş uçurtmamaya kararlı…

Bir zamanların ağıtların yükseldiği, teröristlerin kendilerine yuva yaptığı yerler şimdiler de çocuk kahkahaları ile inliyor.

Doğu'nun en büyük mesire alanı inşa edildi

Terör örgütü PKK'nın temizlendiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ve en donanımlı mesire alanı açıldı.

Tatvan Belediyesi tarafından ilçenin Çağlayan ile Yeşil Mezra Mahallesi arasında bulunan 300 dönümlük alana yapılan mesire alanının 200 dönümden oluşan ilk etabı tamamlandı.

Yapımı tamamlanan mesire alanı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Tatvan'ın turizmine büyük katkı sağlaması beklenilen mesire alanında akarsu, şelale, köprüler, yürüyüş yolları, şifalı su havuzları, kamelyalar, çocuk oyun alanları, spor alanları, yeşil alanlar, mescitler ve lavabolar, otopark alanları, mangal yerleri, barbeküler, çeşmeler, voleybol ve basketbol sahaları, etkinlik alanları, amfi tiyatro, at binme alanları, çiftlik alanları, gezi ve kamp alanları yer alıyor.

"Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, belediye olarak yine bir ilke imza attıklarını belirterek, "Bugün bölgenin en büyük mesire alanının açılışını gerçekleştirdik. Mesire alanımızın proje alanı toplamda 300 bin metrekaredir. 200 bin metrekarelik ilk etabını bitirip bu günde büyük bir coşkuyla resmi açılışımızı gerçekleştirdik. Mesire alanımız vadi içinde tamamen doğal bir yapıya sahip. Doğal yapıya mümkün olduğu kadar dokunmadık. İçinde yürüyüş alanları, oyun park alanları, spor alanları, tandır evleri, tuvaletler, lavabolar, çocuk bakım odaları ve amfi tiyatro gibi etkinlik alanlarımız var. Yine mesire alanımızda her kamelyanın yanına bir mangal ve bir çeşme bıraktık. Bütün ihtiyaçların karşılanabileceği çok güzel bir alan oldu. Burası ailelerin gün boyu zaman geçirebilecekleri bir sosyal donatı alanına dönüştürüldü. Mesire alanımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törene katılan vatandaşlar mesire alanını çok beğendiklerini ifade ederek açılan mesire alanından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İkramların yer aldığı törende çocuklar için etkinlik ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Sanatçı Şehriban Duman'ın konseri ile sona eren programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, eski AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.