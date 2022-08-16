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    Terörden temizlenen Amanos Dağlarında festival düzenlendi

    Terör örgütü PKK'dan temizlenen Amanos Dağlarının yaylalarında, büyük sevinç yaşayan Türkmenler şölen düzenleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Öte yandan güvenlik güçlerine de teşekkür edildi.
    • 16.08.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 10:51
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    Terörden temizlenen Amanos Dağlarında festival düzenlendi

    Türkiye terörle mücadelesine devam ediyor...

    Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamına bir zamanlar teröristlerin cirit attığı Amanos Dağları da eklendi.

    Hatay'daki Türkmenler büyük bir sevinç yaşayarak Bekbele Yaylasında şölen düzenledi.

    Festivalde doyasıya eğlendiler

    Şölende aşıklar saz çalıp türkü söylerken şairler ise şiir okudu.

    Çocuklar da festivalin tadını çıkararak ata bindirildi. Öte yandan davetliler de halay çekerek terörden temizlenen dağda doyasıya eğlendi.

    İHA'nın aktarımına göre; milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldıkları şölende birlik beraberlik mesajları verildi.

    Terörden temizlenen Amanos Dağlarında festival düzenlendi #1

    Güvenlik güçlerine teşekkür etti

    Abacılı Yörük Türkmen Derneği Başkanı Duran Bilgin, Amanos Dağlarının terörden temizlenmesinde emek veren ve güvenli halde şölen yapılmasına vesile olan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Amacımız halkımızın Türk kültürünü geleneğini hatırlaması ve yaşatmasıdır. Gençliğimize kültürümüzü yansıtmak için hep birlikte bir şölen ortamındayız" dedi.

    Terörden temizlenen Amanos Dağlarında festival düzenlendi #2

    "Teröristlerin geçilmez dedikleri Amanos Dağları temizlendi"

    Dernek üyesi Mehmet Mustafa Yılmaz ise yaylalarda bulunan ve ilçelerden gelen vatandaşların şölene katıldıklarını belirterek, "Teröristlerin geçilmez dedikleri Amanos Dağları temizlendi, bizler de çok güzel hanelerimizde eğlencemizi şölenimizi yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

    Terörden temizlenen Amanos Dağlarında festival düzenlendi VİDEO


    '40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz'

    Ahmet Gedik isimli vatandaş ise yaptığı konuşmayla Hatay’ın tarihi değerine dikkat çekti.

    Mustafa Kemal Atatürk’ün, "40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz" sözüne vurgu yaparak Amanos Dağlarını terörden arındıran güvenlik güçlerine teşekkür eden Gedik, “Amanosları temizleyen devletimizin tüm unsurlarına Türk silahlı kuvvetlerine, jandarmamıza, polisimize emeği geçen herkese teşekkürlerimizi borç biliyoruz” dedi.

    Terörden temizlenen Amanos Dağlarında festival düzenlendi #3

    "Güvenlik güçlerimiz sayesinde artık güvenle şölenlerimiz yapılıyor"

    Yayla esnafından Osman Çolak da bölge halkının artık güven ve huzur içinde şenliklerini yapabildiğine dikkat çekerek, “Burası 900 rakımlı bir yayla bölgede daha önce terörden dolayı güvenlik sorunları yaşadık. Güvenlik güçlerimiz sayesinde artık güvenle şölenlerimiz yapılıyor. Bu şenlikte Yörük ve Türkmen ailelerinin örf adetlerini ön plana çıkarıyor, birlik beraberlik ve kaynaşmayı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

    Terörden temizlenen Amanos Dağlarında festival düzenlendi #4

    Terörden temizlenen Amanos Dağlarında festival düzenlendi #5


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