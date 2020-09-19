Terörden temizlenen Bingöl'de, saklı cennetler ortaya çıkıyor

Terörden arındırılan Direkli köyü yakınında bulunan şelalenin döküldüğü yerde oluşan kalp şeklindeki çukur alan herkesin ilgisini çekiyor.

​Uzun yıllar terör olaylarıyla gündeme gelen Bingöl'de saklı kalan doğal güzellikler huzur ve güven ortamıyla beraber, bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Genç ilçesine bağlı Direkli köyüne 4 kilometre yürüme mesafesindeki 'Değirmen Kapısı' olarak bilinen şelalenin döküldüğü yerde oluşan ve 'kalp' şeklini de anımsatan alan görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan köyün sakinleri, şelaleye giden yolların yapılarak alanın turizme kazandırılmasını istiyor.

"MUHTEŞEM BİR YER"

Köy sakinlerinden Şemsettin Şenlik, alanın terörden dolayı yıllarca uğranılmayan ve bilinmeyen bir yer haline geldiğini belirterek, "Göl eski çağlardan beri var. Zazaca adı 'Ber Hari' olarak bilinen alanın Türkçe anlamı ise 'Değirmen Kapısı'dır. Burası 30- 35 yıl terörden dolayı sesiz alandı. O yüzden burası fazla tanıtılmadı. Burayı bilen pek fazla kişi olmadığından sosyal medya üzerinden yeni yeni keşfedildi. Tabi buraya gelenler de yolun patika olması ve dağlık alandan geçtiklerinden bayağı mağdur oluyor. Burası coğrafi açıdan çok güzel bir yer, muhteşem bir yer, güzel bir yer. Burası görülmeye değer. Yetkililerden bu yolun düzeltilmesini ve buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz." dedi.

Recep Alimoğlu ise arkadaşlarıyla birlikte dağları aşarak alana geldiklerini belirterek, "Burası gerçekten güzel. Buraya yaklaşık 20 dakika yürüdük ama yine de gelmemize değdi. Buranın bir mesire alanı olarak değerlendirilmesini isterim. Turizme yönelik birtakım iyileştirmeler yapılırsa bu bölge ve Bingöl adına çok iyi olacağını düşünüyorum." dedi.