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    Terörist Mazlum Tekdağ öldürüldü

    Kandil'de saklanan Tekdağ, örgütün elebaşlarıyla yakınlığıyla biliniyordu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 10:39
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    Terörist Mazlum Tekdağ öldürüldü #1

    Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'de Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak'ın çalışma arkadaşı olan terörist Mazlum Tekdağ'ın ölüm haberi geldi...

    Birçok siyasi partide aktif görevde bulunan Mazlum Tekdağ, 2009 yılında KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

    Tahliye edildikten sonra HDP'de yöneticilik yapan Tekdağ, 2017'de KCK ana davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca, Kuzey Irak'a kaçıp PKK'ya katıldı.

    Terörist Mazlum Tekdağ öldürüldü #2

    PKK ÖLÜMÜNÜ 8 AY GİZLEDİ

    Terör örgütü PKK tarafından Mazlum Tekdağ'ın Kandil'de 1 Ekim 2019'da  F-16'ların düzenlediği hava harekatıyla  öldürüldüğü duyuruldu. PKK ölümünü 8 ay gizledi.

    KARAYILAN'A EN YAKIN İSİMLERDEN

    Terörist elebaşlarıyla yakın olan Tekdağ, PKK'nın silahlı kolu HPG içerisinde de sözde komutan düzeyinde görevlendirilmişti. Tekdağ ayrıca örgüt lideri Murat Karayılan'a en yakın isimlerdendi.

    KIŞANAK AĞLAYARAK MEKTUBUNU OKUMUŞTU

    Gültan Kışanak o dönem cezaevinde tutuklu bulunan  Tekdağ'ın açlık grevi yaparken yazdığı mektubu, partisinin grup toplantısında ağlayarak okumuştu.

    Gültan Kışanak terörist Mazlum Tekdağ için ağlamıştı ViDEO

    Terörist Mazlum Tekdağ öldürüldü #3

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