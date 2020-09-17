Tevfik Göksu 'internetçi çocuk' ifadesi ile gündemde! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kimdir? Hayatı...

İBB Meclisi'nde İYİ Partili Vedat Taylan Yıldız'a 'internetçi çocuk' ifadesini kullanan Mehmet Tevfik Göksu kimdir merak konusu oldu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Hayatı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde konuşma yapıldığı sırada İYİ Partili Vedat Taylan Yıldız ile arasında geçen diyalog sonucunda 'Mehmet Tevfik Göksu kimdir?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İBB Meclisi'nde Vedat Taylan Yıldız'ın "Metrolara internet gelsin" çağrısının ardından Mehmet Tevfik Göksu'nun Vedat Taylan Yıldız'dan 'internetçi çocuk' olarak bahsetmesi gündeme oturdu.

Peki, Mehmet Tevfik Göksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatı ve biyografisi...

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında doğdu. 2009 yılından bu yana AKP'den Esenler Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Göksu, son seçimde yüzde 65,7 oranında oy aldı ve yeniden başkan oldu. Göksu aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti grup başkan vekilidir.

TEVFİK GÖKSU'NUN HAYATI

Aktif siyasete erken yaşlarda başlayan ve yaşamı boyunca devam eden Göksu, Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Millî Gençlik Vakfı İstanbul il kuruculuğu ve Marmara bölge başkanlığı görevlerinde bulundu.

1992’den 2000 yılına kadar Bağcılar belediye başkan danışmanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Esenler belediye başkan adayı gösterildi ve yüzde 48 oy oranıyla Esenler belediye başkanı seçildi.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI TEVFİK GÖKSU'NUN SİYASİ HAYATI

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti'den tekrar belediye başkan adayı gösterilen Göksu, yüzde 62,7 oy oranıyla tekrar Esenler belediye başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 65,48 oy oranıyla üçüncü kez başkan seçildi. Günümüzde, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekilidir.