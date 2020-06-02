THY, 18 Haziran itibarıyla Avrupa'dan uçuşlara başlayacak

Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuşların gerçekleştirileceği bildirildi.

Koronavirüs tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ardından iç hat seferlerinin başladığı İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY), 4 Haziran itibarıyla iç hatlarda İstanbul'dan 34 şehre uçuşlarına başlayacağını açıklarken, dış hat seferlerinin de 18 Haziran itibariyle başlayacağını duyurdu.

DIŞ HAT SEFERLERİ BAŞLIYOR

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, "Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız." denildi.

THY'NİN UÇACAĞI ŞEHİRLER

Türk Hava Yolları, 4 Haziran’dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 iline sefer başlatacak.

Seferler; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’a yapılacak.