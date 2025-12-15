Gazze için yola çıkan 19. 'İyilik Gemisi' Ariş Limanı’na ulaştı

- Gazze’ye yönelik 19. 'İyilik Gemisi', 1300 ton insani yardım malzemesiyle Ariş Limanı’na ulaştı.
- Gemide gıda, sağlık ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.
- Yardımlar, Gazze'ye gönderilip sivillerin acil ihtiyaçlarına katkı sağlayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gazze halkına ulaştırılmak üzere hazırlanan ve yaklaşık 1300 ton insani yardım malzemesi taşıyan 19’uncu “İyilik Gemisi”, iki gün önce Mersin Uluslararası Limanı’ndan hareket etmişti. Geminin, güvenli şekilde Mısır’ın Ariş Limanı’na ulaştığı bildirildi.
YARDIMLAR GAZZE'YE SEVK EDİLECEK
Türk Kızılayı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan yardım malzemelerinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Gazze’ye gönderilmesi planlanıyor.
İnsani yardım kapsamında gıda, sağlık ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı sevkiyatın, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarına katkı sağlaması hedefleniyor.