THY kabin memuru alımları başladı: Tecrübeli-tecrübesiz herkes için fırsat

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri kapsamında kabin memuru kadrosunu genişletmek için dört ayrı kategoride iş ilanı yayınladı.

Şirket, farklı deneyim ve yetkinlik düzeylerine sahip adaylara yönelik hazırladığı “Take-Off Cabin” ilanlarıyla hem tecrübeli hem de yeni mezunlara önemli kariyer fırsatları sunuyor.

İlan detaylarına göre, “Hizmet sektörü deneyimli kadın/erkek” kategorisinde en az ön lisans mezunu ve hizmet sektöründe minimum 2 yıl deneyimi bulunan, iyi derecede İngilizce bilen adaylar yer alabilecek.

“İkinci yabancı dil bilen kadın/erkek” kategorisi ise İngilizce’ye ek olarak Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça veya Arapça gibi dillerden birini iyi derecede bilen adaylara açık olacak.

“Tecrübeli kadın/erkek” kategorisinde ise en az 2 yıl kabin memuru olarak çalışmış, geçerli Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası bulunan ve son uçuş tarihi 5 yıldan daha eski olmayan adaylar başvuru yapabilecek.

Ayrıca “Tecrübesiz kadın” kategorisinde ise lisans mezunu veya sivil havacılık alanında ön lisans programlarından mezun kadın adaylar değerlendirmeye alınacak.

Başvurular, THY’nin resmi kariyer portalı kariyer.thy.com üzerinden yapılabiliyor.