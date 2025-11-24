THY seferleri 4 gün için durdurdu: İşte iptal edilen uçuşlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela’nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için yeni bir NOTAM yayımladı.

Bu duyurunun ardından THY, İstanbul–Caracas seferlerini 24–28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Havayolu şirketi, seyahat acentelerine gönderdiği bilgilendirme notunda, söz konusu tarihlerde operasyonel aksaklıklar yaşanabileceğini belirtti.

Bu nedenle Caracas hattına biletli yolcuların, uygun olan alternatif uçuşlara yönlendirilmesi istendi.

İşte iptal edilen uçaklar:

İPTAL EDİLEN SEFERLER

- TK183 – 24 Kasım 2025

- TK195 – 25 Kasım 2025

- TK223/224 – 26 Kasım 2025

- TK195 – 27 Kasım 2025

- TK223/224 – 28 Kasım 2025

Şirket, İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının planlandığı şekilde süreceğini duyurarak bu hatta herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

Caracas seferlerinin geçici olarak durdurulmasının ardından mağduriyet yaşanmaması adına yolcular için yeni rota seçenekleri oluşturuldu.

Buna göre Caracas bileti olan yolcular, Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana aktarmalı alternatif uçuşlara yönlendirilecek.