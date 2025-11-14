Ticaret Bakanlığı 95 personel alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edeceğini duyurdu. Personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı.

SÖZLEŞMELİ KADROLARA 65 KİŞİ

Bakanlık bünyesinde sözleşmeli statüde yapılacak alımlar kapsamında:

32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı, 12 destek personeli görevlendirilecek.

30 KADROLU PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Kadrolu alımlar çerçevesinde ise Bakanlık; 18 memur, 10 mühendis, 2 kimyager olmak üzere toplam 30 personel alımı yapacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Adaylar başvurularını, 24 Kasım–5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Ticaret Bakanlığı / Kariyer Kapısı” bölümünden veya kariyerkapisi.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI İLANDA

İlanda, pozisyonlara göre başvuru koşulları, aranan nitelikler, gerekli belgeler ve alım sürecine ilişkin detaylar da yer alıyor.