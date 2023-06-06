TİGEM, 46 tay satarak 10 milyon 480 bin lira gelir elde etti TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 46 tay, Karacabey’de ihaleyle satıldı. Satışın geliri 10 milyon 480 bin lira olarak hesaplandı.

AA Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen taylar görücüye çıktı. Bursa’nın Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ndeki ihalede, 68 tay açık artırma usulüyle satışa konuldu. En yüksek fiyata giden tay Çok sayıda kişinin katıldığı ihalede en yüksek fiyatla alıcı bulan tay, 680 bin lirayla "Baharabakan" oldu. Bu tayı 670 bin lirayla "Edizbarış" ve 650 bin lirayla "Korhanbey" izledi. 10 milyondan fazla gelir elde edildi Taylardan 46'sı satıldı. TİGEM, bu satışlardan 10 milyon 480 bin lira gelir elde etti.