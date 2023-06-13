Togg fabrikasını Alman basın mensupları ziyaret etti Togg'un Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü'nü Alman basın mensupları ziyaret etti. Basın buluşmaları kapsamında fabrikaya gelen Alman basını, Togg'un üretim tesislerini gezdi.

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Türkiye'nin yerli ve milli arabası ve gururu olan Togg, dünyanın birçok yerindeki basın tarafından merakla takip ediliyor.



Togg basın buluşmaları kapsamında bu kez fabrikanın ziyaretçileri Alman basın mensupları oldu.

Alman basın mensupları Togg üretim tesislerini gezdi

Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg'un üretim tesisleri de Alman basın mensuplarına gezdirildi.

Togg'un sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Togg Basın Buluşmaları kapsamında Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzde bu kez konuklarımız Alman basın mensuplarıydı. Üretim hatlarımızı gezerek CEO’muz Gürcan Karakaş’tan bilgi alan Alman basın mensupları test pistimizde T10X’i deneyimlediler.”

Servi sayısı yıl sonunda 30'un üzerine çıkacak

Togg'un 27 servis noktası ve 8 de mobil servis aracıyla hizmet verdiğini ve servis sayısını yıl sonunda 30’un üzerine çıkarmayı planladıklarını belirten Karakaş, "Belki yeri geldiği için vurgulamakta fayda var, içten yanmalı otomobillerle kıyaslanacak bir servis ihtiyacı da yok. Yani şöyle ki elektrikli araçlarda ve özellikle bağlantılı araçlarda uzaktan bağlantı imkanıyla, yazılımların güncellenmesiyle hataları tespit edip o süreçleri de hızlandırabiliyorsunuz." diye konuşmuştu.

Sedan ve Cross Coupe modeli yolda

C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara sunulacağını aktaran Karakaş, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alınacağını bildirmişti.