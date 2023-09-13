Togg polis aracı olarak Ankara yollarında Ankara'da Kızılay Meydanı'nda polis aracı olarak kullanılmak üzere tahsis edilen yerli otomobil Togg vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

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İHA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg yollarda gövde gösterisine devam ediyor.

Yerli otomobil, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor.

Polis aracı Togg görev başında

Ankara’da Motosikletli Polis (Yunus) ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı Togg T10X marka otomobil Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Ankara’nın meşhur noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda görev yapan otomobil ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bazı vatandaşlar ise Togg ile fotoğraf çekiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)