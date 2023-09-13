Togg polis aracı olarak Ankara yollarında

İHA
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg yollarda gövde gösterisine devam ediyor.
Yerli otomobil, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor.
Polis aracı Togg görev başında
Ankara’da Motosikletli Polis (Yunus) ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı Togg T10X marka otomobil Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor.
Vatandaşlardan yoğun ilgi
Ankara’nın meşhur noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda görev yapan otomobil ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Bazı vatandaşlar ise Togg ile fotoğraf çekiyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)