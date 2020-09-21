TOGG'da üretimin başına geçen Murat Akdaş kimdir? Murat Akdaş'ın kariyer hayatı...

Türkiye'nin yerli arabası TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş getirildi. 'Murat Akdaş kimdir?' merak konusu oldu. İşte Murat Akdaş'ın kariyer, eğitim hayatı ve TOGG'daki görevi...

Türkiye'nin ilk yerli otomobilini üretmek için çalışmalara son hızla devam edilirken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu.

Bunun üzerine akıllara 'Murat Akdaş kimdir? Murat Akdaş'ın eğitim ve iş hayatı deneyimleri nelerdir? Murat Akdaş'ın TOGG'da görevi nedir, ne olacak?' gibi sorular geldi.

TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev alacak olan Murat Akdaş kimdir? Detaylar haberimizde...

MURAT AKDAŞ KİMDİR?

TOGG'da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi. İşte, Murat Akdaş'ın iş hayatı ve biyografisi...

Son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş, TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

MURAT AKDAŞ'IN KARİYER HAYATI

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi.

Murat Akdaş, meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başladı.

Üç yıl boyunca bu görevi sürdüren Murat Akdaş, daha sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.

Honda Türkiye'deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı.

MURAT AKDAŞ'IN TOGG'DAKİ GÖREVİ NE OLACAK?

Murat Akdaş, TOGG'da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alarak inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak