Tokatlı teyzelerden şiirli Cumhuriyet Bayramı kutlaması Zile ilçesindeki bir köyde kadınlar, çocukken öğrendikleri şiirleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için okudu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Yurdun 4 bir yanından Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak isteyen vatandaşlar, köyde çocuk olmayınca kendileri etkinlik yapmaya karar verdi.

Çocukken öğrendikleri şiirleri okudular

Öğrenci olmadığı için kapatılan köy okulu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan köylüler arasından yaşları 60 ve üzeri olan teyzeler, çocukken öğrendikleri şiirleri okudu.

Teyzelerin şiir okuması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.