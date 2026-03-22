Tokat’ta abartı egzoz kullanan sürücüye ceza yağdı

Tokat'ta Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, gelen ihbar üzerine Karayaka Bulvarı Park Vadi bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

20 BİN TL CEZA VE 30 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN

Yapılan kontrollerde E. Ö. idaresindeki 16 KIZ 50 plakalı BMW markalı lüks otomobil durduruldu. Araç üzerinde yapılan incelemede ön plakanın bulunmadığı ve abartı egzoz kullanıldığı tespit edildi.

Sürücüye toplam 20 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.