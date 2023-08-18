Tokat'ta bir kişi arkadaşını arayan dolandırıcıyı ters köşe yaptı Tokat'ta yaşayan Kadir Yazar, arkadaşının telefonunu arayan dolandırıcılara "Bu ailenin dolandırıcısı benim" diyerek şaşkına çevirdi.

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İHA

Yurt genelinde her geçen gün yeni bir dolandırıcılık olayı yaşanıyor.

Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen dolandırıcıların ağına düşen vatandaşların mağduriyetleri artıyor.

Ancak bu kez bir vatandaş, tuzağa düşmedi.

Tokat'ta kombi tamiratı yaparak geçimini sağlayan Kadir Yazar, arkadaşını arayan ve dolandırıcı olarak düşündüğü kişilere verdiği cevapla dolandırıcıyı bile şaşkına çevirdi.

3 bin 500 lira ödemesi gerektiğini söyledi

Tokat'ta yaşayan Oğuzhan Doğan, WhatsApp üzerinden hukuk bürosundan aradıklarını belirten bir kişi tarafından, bir web sitesine üyeliği bozduğu için 3 bin 500 lira ödemesi gerektiği aksi halde hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

Herhangi bir siteye üye olmadığını belirten Doğan, talep edilen para karşısında şaşkına döndü.

Yazar, durumu fark etmesi üzerine arkadaşını dolandırıcı olabileceklerine dair uyardı.

"Bu ailenin dolandırıcı benim"

Arkadaşını arayan kişilerle görüşen Kadir Yazar, dolandırıcı olarak düşündüğü kişilere "Bu ailenin dolandırıcısı benim" diyerek tepki gösterdi.

"Telefonu kapattılar"

Herhangi bir siteye üye olmadığını ancak site üyeliğinden dolayı kendisinden para talep edildiğini belirten Oğuzhan Doğan, olayı şu ifadelerle anlattı:

Beni ilk aradıklarında bir siteye üye olduğumu söylediler, iptal ettiğim içinde 3 bin 500 lira para talep ettiler. Ben böyle şeylere üye olmam, onay mesajı gibi şeyler geliyor. Ben de böyle şeylerden uzak dururum. İlk önce normal telefon ettiler bana, ardından bana WhatsApp üzerinden IBAN attılar. En son WhatsApp'tan aradılar, onlarla kadir arkadaşım konuştu. O konuşunca dolandırıcı olduklarını anladım. Kadir konuştuktan sonra daha da aramadılar. Kadir arkadaşım mizah maksadıyla öyle dedi ve karşıdaki kişiler uğraşamayacaklarını anlayınca telefonu kapattılar.

"Arkadaşımın da morali düzelsin diye böyle bir espri yaptım"

Arkadaşını arayanların 3 bin 500 lira para talep ettiğini belirten Kadir Yazar, ise şunları söyledi: