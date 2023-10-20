Tokat'ta çocuk kaçırma tatbikatı gündem oldu! Güvenlik görevlisi şans eseri yaralanmadı Erbaa ilçesi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen pembe kod tatbikatında kendini rolüne kaptıran vatandaş, güvenlik görevlisini araçla sürükledi. O anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Hastanelerde yaşanan çocuk kaçırma vakaları, ekipleri harekete geçirdi.

Yaşanan olayların önüne geçmek adına sık sık tatbikatlar yapılıyor.

Bunun bir örneği de Tokat'ta yaşandı. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Pembe kod tatbikatı

Erbaa Devlet Hastanesi'nde 'pembe kod' tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tatbikattın senaryosuna göre; yeni doğan servisinde yatan kadın vatandaşın yeni doğan bebeği, bilinmeyen bir kişi tarafından kaçırıldı.

Annenin bebeğinin kaçırıldığını fark etmesi üzerine hastanede 'pembe kod' verildi. Kodun verilmesinin ardından güvenlik görevlileri harekete geçti.

Kendini role kaptırdı

Çocuğu kaçıranları araç başında yakalayan güvenlik görevlisi şahıslara müdahalede bulundu.

Kendini rolüne kaptıran vatandaş ise durması gerekirken güvenlik görevlisini sürükledi.

Yaralanan olmadı

Aracın camında askıda kalarak sürüklenen güvenlik görevlisi şans eseri yaralanmadı.

Tatbikatın sonunda kaçırılan çocuk annesine teslim edilirken kaçıran şahıslar emniyet güçlerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)