Tokat'ta FETÖ'den şüpheli 9 kişi tutuklandı

FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Cumhuriyer Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Tokat ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonda 7’si Tokat’ta, 1’i ise Ankara’dan olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyette 3 gün süren işlemlerin ardından adli makamlara çıkartılan, aralarında Hatay’da aranmakta olan ve sahte kimlik belgesiyle Gaybubet Evinde yakalanan 1 kişinin de olduğu 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.





NEVŞEHİR'DE 2 FİRARİ ZANLI DAHA VAR

Aynı operasyon kapsamında daha önce tutuklanan 1 şahıs ile birlikte toplam tutuklanan örgüt mensubu sayısı 9’a yükselirken, Nevşehir’de aranması bulunan 2 firari zanlının daha olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adli makamlarca tutuklanan şahıslar polis ekiplerince Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevine götürüldü.



