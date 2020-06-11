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    Tokat'ta istinat duvarının çökme anı kamerada

    Aşırı yağışlar dolayısıyla il merkezinde bulunan bir apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 11.06.2020 - 11:54
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    Tokat'ta istinat duvarının çökme anı kamerada

    Tokat'ın Mehmetpaşa Mahallesi Örtmeliönü Sokak’ta inşaat çalışması yapılan bir sitenin yan tarafından bulunan istinat duvarının bir kısmı yıkıldı.

    Yağmur yağışı ile birlikte istinat duvarının geri kalan büyük bir bölümünde de çökme meydana geldi.

    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

    Tokat'ta istinat duvarının çökme anı İZLE

    CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRDİ

    Apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı olayda binanın zemin katında ve 1'inci katta bulunan dairenin balkonunda hasar meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

    BALKON DA BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

    Bina sakinlerinden Mehmet Karakoç, yağmur yağışından sonra suyun etkisi ile birlikte istinat duvarının çöktüğünü söyledi. Korku dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Karakoç, apartman dairesinin balkonunda büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.

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