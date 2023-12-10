Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

İHA
Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AAE 502 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TC 344 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Feci kazada 5 kişi öldü
Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken kimlik tespit çalışmalarında 4 kişinin ismi belli oldu.
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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