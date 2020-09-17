Halk arasında 'Sık dişini helası' diye bilinen Osmanlı döneminden kalma yapıda, belediye tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

Tokat kent merkezi Sulusokak Çarşısı'nda bulunan, Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina, Tokat Belediyesi tarafından restorasyona alındı.

Osmanlı döneminde esnafın kullandığı tek umumi tuvalet olan, halk arasında ‘Sık dişini helası’ olarak bilinen yapı, restorasyon sonrasında Su ve Temizlik Müzesi'ne dönüştürülecek.

Tokat'ta umumi hela müzeye çevriliyor VİDEO

ANADOLU’NUN İLK TUVALETİ

Yapının Anadolu'nun ilk umumi helası olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Tokat İl Temsilcisi Yavuz Özseven, “Yapı, halk arasında sık dişini helası olarak tabir ediliyor. Anadolu'nun ilk umumi tuvaleti unvanını taşıyan yapıdır. 1850'li yıllara kadar ilimiz ticarette önemli noktadaydı ve gümrük de bulunduğu için birçok tüccar geliyordu.





“SIK DİŞİNİ”

Yapı, tüccarlar ve halkın kullanımı için yapılmış. Yapı ihtiyaca binaen yapıldığı ve tek olduğundan dolayı zaman zaman kuyruklar oluşurmuş. Bu kuyruklarda insanlar 'Sık dişini, sık dişini' diye sıradakilere telkinde bulunurmuş. Adı da o günden bugüne sık dişini olarak kalmış.” dedi.

SU VE TEMİZLİK MÜZESİ OLACAK

Tokat Belediyesi tarafından binanın restorasyonunun yapıldığını söyleyen Özseven, “Yapı yakın zamanda Su ve Temizlik Müzesi olarak turizme kazandırılacak.” diye konuştu.